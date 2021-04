Tierpark Gettorf – mit Video : Große Kulleraugen, lange staksige Beine – das erste Kamelbaby ist da

Im April beginnt die Zeit für die Geburt vieler Tierkinder. Die AWR spendete 1500 Euro aus dem Komposttag.

Gettorf | Geboren zu werden ist anstrengend – auch für ein Trampeltierbaby. Und so ist es kein Wunder, dass das kleine Mädchen noch erschöpft am Boden liegt, um sich auszuruhen. Mutter Shaya hat ihren Nachwuchs ohne Hilfe am Donnerstagmorgen im Gettorfer Tierpark Bumann zur Welt gebracht. Hier ein Video, fünf Stunden nach der Geburt: Wir haben die Geburt ...

