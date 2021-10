Nächtliches Großfeuer Windeby : 200 Heurundballen auf einer Koppel in Windeby abgebrannt: Sieben Feuerwehren im Löscheinsatz

Auf einer Koppel in Windeby standen in der Nacht zu Sonnabend 200 Heuballen in Flammen. Die Feuerwehren aus der Region hatten alle Hände voll zu tun, ein Übergreifen auf Gebäude zu verhindern.

Windeby | Ein Großfeuer auf einer Koppel in Windeby hat in der Nacht zu Sonnabend zu einem nächtlichen Großeinsatz geführt. Aus bisher ungeklärter Ursache waren an Sonnabend gegen 01.50 Uhr auf einer Freifläche hinter einem landwirtschaftlichen Betrieb in Windeby etwa 200 aufeinander gestapelte Heurundballen in Brand geraten, meldete die Polizei. Bereits bei...

