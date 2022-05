Eckernförde : Mysteriöse Unterwasser-Explosion im Jaich-Hafen – Polizei ermittelt

Eine Explosion im Jaich-Hafen am Mittwochnachmittag stellt die Polizei vor ein Rätsel. Der Kampfmittelräumdienst hat den Grund des Hafenbeckens nach Hinweisen auf eventuelle Weltkriegsmunition untersucht.

Eckernförde | Ein Segler hat am Mittwoch gegen 14.30 Uhr eine Unterwasser-Detonation in dem Bereich zwischen Leuchtturm und südlichem Seesteg gemeldet. „Es soll eine richtige Wasserfontäne mit fünf Metern Durchmesser gegeben haben“, erklärt Jens Oltmann von der Eckernförder Polizei. „Dabei sollen die letzten drei Boote an dem dortigen Steg mit dem Heck aus dem Wass...

