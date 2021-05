Zwei Menschen erschossen : Entsetzen in Dänischenhagen über Bluttat im Rosenweg

Am Mittwochmorgen meldeten Nachbarn Schüsse. Die Polizei fand einen Mann und eine Frau tot vor.

Dänischenhagen | Schüsse und zwei Tote in Dänischenhagen. Die 3600 Einwohner im Dorf zwischen Kiel und Eckernförde im Dänischen Wohld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stehen unter Schock. In einem Doppelhaus hat die Polizei am Mittwochvormittag einen leblosen Mann und eine leblose Frau aufgefunden. Rund um den Tatort lagen viele Patronenhülsen verstreut auf dem Boden. An...

