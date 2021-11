Neuerwerbung eingetroffen: : WTD-Messponton „Schönhagen“ wird für Sprengversuche über und unter Wasser eingesetzt

Wehrtechnische Dienststelle 71 nutzt den 23 mal 9,6 Meter großen Ponton für die sprengtechnische Erprobung. Die alte Bundesmessschute "BUMS" wird nach 51 Jahren ausgemustert.

Eckernförde | Das ging schnell: Bereits ein Jahr nach der Beauftragung bei der Werft Abeking & Rasmussen zur Fertigung, Ausrüstung und Auslieferung des neuen Messpontons für die Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen, Maritime Technologie und Forschung (WTD 71) konnte der auf den Namen „Schönhagen" getaufte Ponton am Montag in Eckernförde in Diens...

