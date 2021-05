Modellregion Eckernförde : Erfolgsstory mit Mini-Inzidenz und 10 Millionen Euro Wertschöpfung

Bürgermeister Jörg Sibbel zieht in der Ratsversammlung eine sehr positive Bilanz des touristischen Modellprojekts.

Eckernförde | Eckernförde hat zusammen mit der Schlei-Region dem Tourismus in Schleswig-Holstein als erste Modellregion wieder auf die Sprünge geholfen. Sie waren damit Vorreiter für alle folgenden Modellregionen in der Lübecker Bucht und an der Nordsee und haben allen gezeigt, wie Tourismus auch unter Corona-Bedingungen funktioniert. Die wichtigste Erkenntnis: Der...

