Segelclub Eckernförde : Junge SHMF-Musiker geben Spontankonzert auf Yacht im Eckernförder Hafen

Zum dritten Mal haben Mitglieder des Segelclubs Eckernförde Nachwuchsmusiker des „Schleswig-Holstein-Festival-Orchestras“ zu einem Segeltörn eingeladen. Dabei ging es mit 40 Booten auch durch den Stadthafen.

Eckernförde | Junge Männer auf einer Segelyacht, die im Hafen mit Trompete und Posaune für gute Stimmung sorgen – in diesen Genuss kamen die Passanten an der Hafenmeile am Sonntagmittag. Dabei waren die Musiker nicht irgendjemand, sondern Mitglieder des Jugendorchesters des Schleswig-Holstein Musik-Festivals (SHMF). Damit gehören sie zu den besten Nachwuchsmusikern...

