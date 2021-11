Eckernförde : Daniel Günther liest Kindern an der Gudewerdt-Gemeinschaftsschule vor

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident hat sich am bundesweiten Vorlesetag beteiligt. Sein Bezug zur Gudewerdtschule reicht weit zurück: Sein Vater war Lehrer an Schule.

Eckernförde | Viele Prominente beteiligen sich jedes Jahr am bundesweiten Vorlesetag, bei dem es darum geht, ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens zu setzen. Auch Ministerpräsident Daniel Günther war dabei und las am Freitag den Klassen 5 b und 5 c der Gudewerdt-Gemeinschaftsschule vor. Weiterlesen: Gudewerdtschüler spenden 2000 Euro vom Lauft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.