Eckernförde : DGB und Mieterbund fordern bezahlbare Wohnungen und sechs Jahre Mietenstopp

Die Mieten in Eckernförde seien in fünf Jahren um 23 Prozent gestiegen. Die nächste Bundesregierung müsse aktiv werden. In Eckernförde fordert der DGB eine Mietobergrenze und Wohnraum zum Leben statt Spekulationsobjekte.

Eckernförde | Der DGB-Ortsverein Eckernförde hat sich am Wochenende an der bundesweiten Aktion „Mietenstopp!“ mit einer Kundgebung an der Hafenspitze beteiligt. In den kommenden Wochen soll an vielen Stellen in Eckernförde mit Plakaten auf das Thema steigender Mieten aufmerksam gemacht werden. Weiterlesen: So viele Wohnungen werden in den kommenden fünf Jahren i...

