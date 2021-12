Jugend-Fussball : Vom SV Fleckeby in die Deutsche Nationalmannschaft – Mia Mohr feiert 8:0-Sieg zum Debüt

Die 13-Jährige war erneut zu einem Lehrgang des Deutschen Fußballebundes (DFB) eingeladen und lief erstmals im Nationaltrikot auf, auch wenn das Testspiel kein offizielles Länderspiel war.

Fleckeby/Tubize | Bei Einsätzen für Deutschland wird bei Mia Mohr auch weiterhin eine „0“ auf der Internetseite des Deutschen Fußballbundes (DFB) in der Statistik der U15-Nationalmannschaft zu lesen sein. Die Fleckebyer Fußballerin wurde erneut zu einem Lehrgang der Nationalmannschaft eingeladen. Nach mehreren Tagen in Mönchengladbach stand am Mittwochnachmittag noch e...

