Eckernförde : Weihnachtskonzert mit Duo „Sing Your Soul“ in der St.-Nicolai-Kirche findet statt

Auf dem Weihnachtsmarkt sind musikalische Darbietungen nach 18 Uhr abgesagt, das Duo „Sing your Soul“ in der Nicolai-Kirche findet aber unter der 2G-Regelung statt, da es sich um eine Veranstaltung der Kirche handelt.

Eckernförde | Das Weihnachtskonzert mit dem Duo „Sing Your Soul“ am 3. Dezember um 19 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche findet trotz der Ansage, dass jegliche Live-Musik auf dem Weihnachtsmarkt nach 18 Uhr ausfällt, statt. Es handele sich um eine Veranstaltung der Kirche und nicht der Touristik, begründen die Musiker Ulrich Lehna (Klarinetten) und Meike Salzmann (Konze...

