Unfall in Gettorf : Laternenpfahl angefahren - Polizei sucht Unfallzeugen

Orangefarbener Mazda beschädigt Laternenpfahl in Gettorf - Fahrer fährt weiter, Polizei sucht Zeugen.

Gettorf | In Gettorf ist am vergangenen Sonnabend um 15.12 Uhr ein orangener Mazda MX 3 in der Straße Am Brook gegen einen Laternenmast gefahren und hat diesen erheblich eingedellt. Wie die Polizei dazu mitteilte, ist der Mazda-Fahrer danach weitergefahren, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden. Die Schwellerblende des Fahrzeugs ist durch die Kollision abge...

