Eckernförde : Investor Michael May bringt Eckernförde ein Kino – Fertigstellung nicht vor 2025

Im Jahr 2011 erwarb Investor Michael May aus Itzehoe mit einem Kompagnon das Gebäude mit dem Kino in der Kieler Straße und ließ es aus Wirtschaftlichkeitsgründen abreißen. Jetzt ist er zurück und will ein Kino bauen.

Eckernförde | Das geplante Kino im Schulweg hat am Dienstagabend ein Gesicht bekommen: Im Bauausschuss stellte sich Michael May, Geschäftsführer der „May & Co Holding GmbH“ mit Sitz in Itzehoe und Hamburg, als Investor für das geplante Kino mit Supermarkt vor. Zusammen mit Jürgen Sallier aus Lüneburg hatte er 2011 das alte Kino-Gebäude in der Kieler Straße in einer...

