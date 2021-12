Eckernförde : Ampelwächter und Maskenpflicht – Alltag an Grundschulen in Zeiten von Corona

Nach dreiwöchiger Maskenpause gilt seit dem 22. November an den Schulen Schleswig-Holsteins nun wieder Maskenpflicht. Die Schüler der Eckernförder Grundschulen beugen sich relativ klaglos der Pflicht.

Eckernförde | Im Klassenraum der 4b der Sprottenschule wird in Kleingruppen gearbeitet – inzwischen wieder mit Masken über Mund und Nase. Nach dreiwöchiger Pause an den Schulen Schleswig-Holsteins muss die Maske seit dem 22. November nun auch an den Sitzplätzen wieder getragen werden. Die Kinder nehmen es überwiegend gelassen. „Es gab kaum offenes Murren“, lobt Kla...

