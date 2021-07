Marx Harder : Wieder Führungen durch den Schmetterlingsgarten Schoolbek

Marx Harder zeigt den Besuchern die Vielfalt der norddeutschen Tagfalter.

Kosel | Der Schoolbeker Schmetterlingsgarten bietet wieder Führungen an. Am Sonnabend, 17. Juli, und am Sonnabend, 24. Juli, führt Marx Harder die Besucher jeweils ab 11 Uhr über das Gelände und zeigt ihnen die Vielfalt der norddeutschen Tagfalter. Unter anderem sind nun auch die Sechsfleck-Widderchen wieder da. „Nachdem durch längere kühle Wochen die Schmett...

