Briefwahl in Rieseby : Markus Seibert ist neuer Gemeindewehrführer in Rieseby

Nach der Amtsniederlegung von Heiko Hoop im Vorjahr haben die Feuerwehrleute seinen Nachfolger Corona-bedingt per Briefwahl gewählt.

Rieseby | Mit 39 Ja-Stimmen ist Markus Seibert, Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Zimmert, am Montagabend zum neuen Gemeindewehrführer der Schleigemeinde Rieseby gewählt worden. Das Besondere an der Wahl war, dass die 62 aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in Zimmert und Rieseby ihren Gemeindewehrführer per Briefwahl wählten. Corona-bedingt ...

