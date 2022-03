Carport als Sammelstelle : Marc Kästner und Tatsiana Michel aus Sieseby sammeln Spenden für die Ukraine

Marc Kästner und Tatsiana Michel aus Sieseby sammeln Spenden für die vom Krieg betroffene Bevölkerung in der Ukraine. Besonders Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Powerbanks und Erste-Hilfe-Produkte werden benötigt.

Thumby | Jeder Krieg ist eine Katastrophe – für die unschuldige Zivilbevölkerung allemal. Zudem ist jeder Krieg ein sicheres Indiz für politisches Versagen. Den Leidtragenden hilft die Klärung der Schuldfrage in ihrer Not jedoch nicht. Das dachten sich auch Marc Kästner und seine Lebensgefährtin Tatsiana Michel aus Sieseby angesichts der Ereignisse in der Ukra...

