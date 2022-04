Feuerwehr in Loose : So geht die Ära Lothar Jöns trotz Abschied weiter

Die Amtsübergabe an seinen Sohn Florian Jöns fand schon 2020 statt. Nun wird Lothar Jöns in einer Feierstunde Ehrenwehrführer und mit dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Silber und der Florians-Medaille ausgezeichnet.

