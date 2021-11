Schulwaldprojekt in Kleinwaabs : Coronazeit: Jetzt können Waabser Schüler durchatmen und im Wald lernen

Der Lions-Club Eckernförde fördert das Schulwaldkonzept mit 800 Euro. Viertklässler, Hausmeister Sven Soll und die Ehrenamtler Maren Becker und Olaf Heitmann bauten Parcours-Anlagen. Sorge vor neuer Corona-Welle.

Waabs | Viel draußen sein und dort bei frischer Luft Ablenkung und Spaß haben – bei den Schülern der Grundschule Mittelschwansen in Waabs ist das kein Problem und jetzt in der anhaltenden Coronazeit sehr willkommen. Dank finanzieller Unterstützung des Lions Club Eckernförde, der 800 Euro für Material und Baustoffe zur Verfügung stellte, konnte im Schulwald in...

