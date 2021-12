Kino im Carls : Kino-Matinee: Lions Club Eckernförde zeigt „The best exotic Marigold Hotel“

Der Lions Club Eckernförde hält an seiner Tradition fest, zu Beginn eines neuen Jahres zu einer Film-Matinée ins Carls einzuladen. Am Sonntag, 9. Januar, wird ab 11 Uhr der Film „The best exotic Marigold Hotel“ gezeigt.

Eckernförde | Einlass zur Kino-Matinee des Lions-Clubs am 9. Januar im Carls ist ab 10 Uhr. Eintrittskarten für 18 Euro inklusive Begrüßungsgetränk und Fingerfood gibt es unter anderem im Ticket-Center der Eckernförder Zeitung (Kieler Straße 55), am Erbsensuppenstand der Lions auf dem Weihnachtsmarkt, in der Buchhandlung Liesegang (Kieler Straße 19) sowie im Derpar...

