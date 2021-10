Verkauf startet : Rekordgewinnsumme beim Adventskalender von Lions Club und Eckernförder Touristik

So hoch war die Gesamtgewinnsumme noch nie: Insgesamt gibt es über den Adventskalender von Lions Club Eckernförde und Eckernförde Touristik und Marketing GmbH Preise in Höhe von 11.000 Euro zu gewinnen.

Eckernförde | Inzwischen zum 13. Mal sind die Adventskalender vom Lions Club Eckernförde in Produktion gegangen: 3.500 Exemplare für je 7 Euro mit dem Aufdruck der weihnachtlichen St.-Nicolai-Straße in Eckernförde – ein Bild von Olaf Pinn. Insgesamt 170.000 Euro konnten in den vergangenen zwölf Jahren durch den Kalenderverkauf an gemeinnützige Organisationen in Eck...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.