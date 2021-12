Nach 32 Jahren in Eckernförde : Kita Püschenwinkel: Leiterin Andrea Carstens geht in den Ruhestand

Nach 32 Jahren im Dienst der Stadt Eckernförde geht Andrea Carstens in den Ruhestand. Lange hat sie die Kita Püschenwinkel geleitet, am Freitag ist ihr letzter Arbeitstag.

Eckernförde | Seit 1989 ist Andrea Carstens bei der Stadt Eckernförde tätig. Nachdem sie zuvor zwölf Jahre beim Kreis arbeitete, wurde sie im November die erste Leiterin der Kindertagesstätte Püschenwinkel, wechselte zwischendurch in den Gruppendienst an der Kita Nord, übernahm die Leitung der Kita Mitte und landete 2002 wieder als Leiterin in der Kita Püschenwinke...

