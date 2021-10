Aufreger, Kritik und Zustimmung : Leserbriefe zum Thema Parken: Dialog mit den Bürgern nachholen

Sie wollen Kritik loswerden, haben sich über einen Artikel geärgert oder gefreut? Mailen Sie uns einen Leserbrief an redaktion.eckernfoerde@shz.de. Was unsere Leser so bewegt, lesen Sie hier.

Eckernförde | Hier haben Sie das Wort: In diesem Artikel veröffentlicht die Redaktion der Eckernförder Zeitung aktuelle Zuschriften von Leserinnen und Lesern. „Das Kind aus dem Brunnen holen“ Zu: CDU Eckernförde bereit für Korrekturen, aber nur auf Basis verlässlicher Zahlen In den Sitzungen des Bauausschusses vom 11. Juni 2020 und vom 1. September 2020 fo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.