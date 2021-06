Leichtathletik : Landesmeisterschaften der Blockwettkämpfe im Büdelsdorfer Eiderstadion

Auch im Leichtathletik können unter freiem Himmel jetzt wieder Meisterschaften durchgeführt werden. Am Sonnabend finden die Blockwettkämpfe statt. 78 Aktive haben gemeldet.

Altenholz/Büdelsdorf | Das Büdelsdorfer Eiderstadion steht am Sonnabend ab 12 Uhr ganz im Zeichen der Landesmeisterschaften der Blockwettkämpfe des Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verbandes. Dafür haben 78 Aktive aus 23 Vereinen in der Altersklassen (männliche und weibliche) 14/15 in den Blöcken Sprint/Sprung, Wurf und Lauf gemeldet. Marina Kruse vom TSV Altenhol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.