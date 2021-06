Leichtathletik : Dritter DM-Start für Lauterbach – Budde und Bewarder bei LM in Flensburg dabei

Bei zwei Meisterschaften sind die Leichtathletinnen des TSV Altenholz an diesem Wochenende im Einsatz. Hanna Bewarder und Adia Budde starten bei der U18-LM in Flensburg, Marie-Luise Lauterbach in Koblenz bei der U23-DM.

Koblenz/Flensburg | Leichtathletin Marie-Luise Lauterbach vom TSV Altenholz ist auch in diesem Jahr bei den Deutschen Meisterschaften über die 400-Meter-Hürden in Koblenz vertreten. Nach 2019 und 2020, da startete sie in der U20 und gewann im letzten Jahr Bronze, hat sie sich in dieser Saison für die Meisterschaften der U23 qualifiziert. Das Ziel von Athletin und Trainer...

