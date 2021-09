Leichtathletik : Die Titeljagd von Adia Budde geht auch bei den Norddeutschen Meisterschaften weiter

Es hatte sich nach unzähligen guten Ergebnissen, Titeln und Verbesserungen der eigenen Bestleistungen mehr als nur angedeutet, nun ist es soweit: Die Altenholzer Leichtathletin Adia Budde, die dem jüngeren Jahrgang der U18 angehört, wurde in die Jugend-Nationalmannschaft ihrer Altersklasse berufen.

Nach den Deutschen U18-Meisterschaften in Rostock hat der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) als Ersatz für die Pandemie-bedingt ausgefallenen Europameisterschaften in Italien nach den Nominierungsrichtlinien eine Nationalmannschaft zusammengestellt und zu einem viertägigen Team-Camp nach Ruhpolding eingeladen. Da die Zeit von Adia Budde über die 2000-Meter-Hindernis internationalen Ansprüchen genügten, war sie erstmals dabei. Die Altenholzerin hatte bei der DM die Bronzemedaille in 6:51,69 Minuten gewonnen. Die ersten drei Läuferinnen waren so stark, dass sie alle vom DLV nominiert wurden.

Ein besonderes Highlight in Ruhpolding waren die Besuche der Biathlon-Legenden Franziska Preuß und Fritz Fischer, die den insgesamt 50 jungen Sportlern und Sportlerinnen etwas aus ihrer Laufbahn erzählten und sie zudem anleiteten, am Schießstand selbst ihr Können unter Beweis zu stellen. Im kommenden Jahr stehen international mit der WM in Cali (Kolumbien) und der EM in Jerusalem (Israel) zwei Meisterschaften an.