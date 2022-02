Ukrainerin in Eckernförde : Kateryna Kharytych: „Das Herz der Jungmannschule schlägt für die Ukraine“

Die Deutsch- und Russischlehrerin Kateryna Kharytych aus Eckernförde leidet mit ihrer Familie in der Ukraine mit. Stündlich steht sie mit ihrer Mutter in Kiew in Kontakt. Heute sind dort die ersten Truppen einmarschiert.

Eckernförde | Die Nacht zu Freitag ist kurz. Erst gegen 3 Uhr findet Kateryna Kharytych etwas Schlaf, um dann aber rechtzeitig zu Unterrichtsbeginn im Schulzentrum Süd zu sein. Zu aufwühlend der Überfall der Russen auf ihre Heimat und der Krieg in der Ukraine. Sie ist in Eckernförde zwar in Sicherheit, ihre Mutter in Kiew aber nicht. Sie lebt in einem etwas außerha...

