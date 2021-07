Rendsburg-Eckernförde : Die Linke fordert Erhalt aller stationären Angebote an den Imland-Kliniken

Die Fraktion „Die Linke“ im Kreistag will die Imland-Kliniken laut Pressemitteilung in öffentlicher Hand behalten und fordert die volle finanzielle Ausstattung durch die öffentliche Hand. Personalabbau lehnt sie ab.

Eckernförde | Die Imland-Kliniken befinden sich in einer dramatischen wirtschaftliche Lage, drei Entwicklungsszenarien wurden von dem Beratungsunternehmen KPMG vorgestellt, in denen von hohen Investitionen, Stellenabbau und Schließung von Abteilungen in Eckernförde die Rede ist.

