Lauf ins Leben : Von Eckernförde nach Kiel: Provinzialmitarbeiter erlaufen 4500 Euro für die Krebsgesellschaft

Zum siebten Mal beteiligte sich ein Team der Versicherung an der Aktion der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft. Nach einer vorläufigen Bilanz gab es 2021 über 1000 Teilnehmer, die Spenden liegen über 30.000 Euro.

Eckernförde | Der Lauf ins Leben zugunsten der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft hat mittlerweile einen festen Platz im Terminkalender in der großen Provinzial-Familie. 35 Frauen und Männer aus dem erweiterten Bezirkskommissariat Eckernförde machten sich am 22. August auf die rund 35 Kilometer lange Strecke. Coronabedingt fiel nach 2020 auch in diesem Jahr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.