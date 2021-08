Lauf ins Leben : Zwei- und Vierbeiner in Loose für die Krebshilfe unterwegs

Beim ersten „Lauf ins Leben“ in Begleitung von Pferden und Hunden kamen 511 Euro für die Schleswig-Holsteinische Krebshilfe zusammen. An der Aktion von Hilke Mausbach und Alexa Kerkmann nahmen fast 30 Starter und teil.

Loose | Nachdem der zentrale „Lauf ins Leben“ in Eckernförde coronabedingt bis auf weiteres ausgesetzt werden musste, waren es die sonst dort beteiligten Organisationen und Vereine, die die Initiative ergriffen und in Eigenregie ihr Umfeld mit dieser Veranstaltung bereicherten. Vielerorts fanden Veranstaltungen statt, um so die Schleswig-Holsteinische Krebsge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.