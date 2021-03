Landschlachterei Holtsee : Die Neidhardts – Schlachten liegt ihnen im Blut

Am 1. April feiert der Betrieb sein 50-jähriges Betriebsjubiläum. Meister Hans-Jürgen Neidhardt (79) ist immer noch aktiv.

Holtsee | Was für ein Glück für die Bürger in der Gemeinde Holtsee und die Familie Neidhardt, dass Mutter Elisabeth vor 64 Jahren ihren Sohn Hans-Jürgen bei der Berufswahl stark beeinflusst hat: „Werd' du mal Schlachter, denn essen müssen die Leute immer.“ Und so begann der 15-Jährige am 1. April 1957 seine Lehre beim Schlachtermeister Johannes und dessen Ehefr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.