Eckernförde : Yoga-Kurse am Strand und mit dem SUP auf dem Wasser

Marita Hamann bietet im Juli nach zwei Jahren Pause wieder Yoga-Schnupperkurse am Strand und auf dem Standup Paddel an.

Eckernförde | Marita Hamann kann es kaum erwarten – endlich kann sie nach zwei Jahren wieder ihre Yoga-Kurse am Strand anbieten. Die ersten Schnupperkurse stehen am Sonntag, 18. Juli, bereits fest. Yoga-Schnupperkurse am Strand Das Programm wurde erweitert, so dass nicht nur das beliebte Beach Yoga, sondern auch „SUP-Yoga“ auf dem Wasser ausprobiert werden kö...

