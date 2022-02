Kulturausschuss Eckernförde : 6000 Euro mehr fürs Künstlerhaus – reicht das zur Rettung?

Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Bildung und Sport hat sich für eine zusätzliche Förderung des Künstlerhauses in Höhe von 6000 Euro pro Jahr ausgesprochen. Fraglich ist, ob das reicht, um die Einrichtung zu retten.

Eckernförde | Der Countdown läuft: Am 22. April wählt der Förderverein des Künstlerhauses einen neuen Vorstand. Das Problem: Vorsitzende Jutta Johannsen und Kassenwart Caje Petersen geben ihre Ämter ab und es sind keine Nachfolger in Sicht. In dem Falle löst sich der Verein auf und das Künstlerhaus muss schließen. Weiterlesen: Künstlerhaus: Soll die Stadt mehr P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.