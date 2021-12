Feuer an der Schlei : Die kleine Schleischule des Vereins SIEZ geht in Flammen auf

Zirkuswagen mit der kleinen Schleischule des Vereins Schleiinformations- und Erlebniszentrum (SIEZ) brennt ab. Ebenso eine Jolle. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Kosel | Totalschaden. In der Nacht von Freitag, 3. auf Sonnabend, 4. Dezember, brannte ein ausgebauter Zirkuswagen des Vereins Schlei Informations- und Erlebniszentrum (SIEZ) in der Straße Königsburg an der Schlei ab. Nach Angaben der Polizei muss der Brand zwischen 19 Uhr und 9 Uhr ausgebrochen sein. Ebenso brannte ein 200 Meter entfernt gelagerter Jollenkreu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.