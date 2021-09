Imland Podiumsdiskussion : Wie die Kreistagsfraktionen die Imland-Klinik wieder auf Kurs bringen wollen

Während SPD, Grüne, Linke, SSW und WGK die beiden Klinikstandorte in jedem Fall erhalten wollen, will die CDU keinen "Schnellschuss" wagen. Für die FDP wird ein kein "Weiter so" geben.

Eckernförde | Es war ein Stimmungsbild, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die sieben Kreistagsfraktionen – die AfD als achte war nicht eingeladen – ließen die knapp 200 Zuhörer in der Podiumsdiskussion von Verdi, Marburger Bund und Ärzteverein Eckernförde über die Zukunft der imland-Klinik am Mittwochabend in der Stadthalle wissen, wie sie zu Imland und zum Stan...

