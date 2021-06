Kreiskultur in Kosel : Erst 1000 Wörter zu Kosel, jetzt 1000 Fotos zu Kosel

Das Projekt Kreiskultur geht in die nächste Runde. Nun werden zu 14 „Kosel-Wörtern“ auf Wort-Karten Fotos und Videos von passenden Orten und Begegnungen gesucht. Sie werden am 19. Juni in einem Bildvortrag gezeigt.

Kosel | 1000 Worte für Kosel wurden es nicht, aber doch 70 verschiedene Begriffe, mit denen Bürger und Gäste die Schleigemeinde verbinden. So wurden beispielsweise „kosellig“, „dorfschnack“, aber auch „bültseeliebe“ eingereicht. 1000 Wörter für Kosel zu finden war im Winter Aufgabe beim Auftakt zum Projekt Kreiskultur, einem Mitmachangebot, an dem derzeit nur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.