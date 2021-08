Kreiskultur Fleckeby : Neues Projekt soll das kulturelle Leben im Dorf fördern

Nach Sehestedt und Kosel soll jetzt auch in Fleckeby die Kreiskultur etabliert werden. Auf diese Weise sollen junge und ältere Akteure näher zueinander finden und neue Potenziale entwickeln können.

Fleckeby | In dem Alukoffer, den Frank Schütt von der Volkshochschule Rendsburger Ring, zum „Pop-up-Café“ mitbringt, liegen bunte Moderationskarten in verschiedenen Formen und Größen. Sie sollen den elf Teilnehmern helfen, die Anliegen und Bedürfnisse, die in Fleckeby im Rahmen des Kreiskultur-Projekts angegangen werden sollen, zu erarbeiten. Gemeinsam mit Gabri...

