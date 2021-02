Eckernförde : Feldstudie: Corona-Tests im Medibus an der Hafenspitze

Das Kreisgesundheitsamt hat am Mittwoch für eine Feldstudie zwei Stunden lang kostenlos Corona-Schnelltests durchgeführt.

Eckernförde | Kostenlose Corona-Schnelltests quasi im Vorbeigehen – die gab es am Mittwoch an der Hafenspitze. Das Kreisgesundheitsamt war am Nachmittag mit einem „Medibus“ zu Besuch in Eckernförde und hat den Passanten angeboten, sie mit einem Spucktest auf das Viru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.