Corona in Eckernförde : Ab Montag keine Maskenpflicht mehr in der Innenstadt und an der Strandpromenade

Weiterhin müssen Mund-Nasen-Bedeckungen auf den Wochenmärkten sowie an Bahnhöfen und Haltestellen des Bus- und Bahnverkehrs getragen werden.

Eckernförde | Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat wegen gesunkener Corona-Inzidenzwerte die Maskenpflicht für die Eckernförder Einkaufsstraßen in der Innenstadt und für die Strandpromenade in Absprache mit der Eckernförder Stadtverwaltung aufgehoben. Die neue Allgemeinverfügung gilt ab Montag, 31. Mai. Weiterlesen: Gefälschte Corona-Aufkleber an Ladentüren sorgt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.