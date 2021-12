Kraniche auf Schwansen : Kraniche machen Zwischenstation auf der Halbinsel Schwansen bei Rieseby

31 Kraniche konnte Frank Dreves vom Verein Seeadlerschutz Schlei auf einem abgeernteten Acker bei Rieseby beobachten. Nabu-Vorsitzender Karl Christoph Jensen bestätigt die Überwinterung von Kranichen in Schwansen.

Rieseby | Insgesamt 31 Kraniche landeten am Montagnachmittag auf einem abgeernteten Maisacker in Rieseby. In der Umgebung gebe es nach Auskunft von Frank Dreves, Vorsitzender des Vereins Seeadlerschutz Schlei, einige Brutplätze der als „Vögel des Glücks“ bezeichneten Tiere. Zudem würden auch wenige Individuen auf der Halbinsel Schwansen überwintern. In Rieseby...

