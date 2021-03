Eckernförde: Neues Testzentrum : Praxis Prinzenstraße bietet kostenlose Schnelltests ohne Anmeldung an

Dr. Ulf Ratje und sein Team bieten ab sofort kostenlose Corona-Schnelltests für jeden an.

Eckernförde | Im Testzentrum der Praxis Prinzenstraße in der Bergstraße 2-4 finden ab sofort an drei Tagen in der Woche kostenlose Corona-Schnelltests statt. Das Testzentrum hat zu folgenden Zeiten geöffnet: mittwochs von 17 bis 19 Uhr, freitags von 15 bis 17 Uhr und sonnabends von 10 bis 12 Uhr. Bei Bedarf werden die Testzeiten verlängert und auch weitere Tage hinz...

