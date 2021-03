Große Corona-Schnelltestaktion : Eckernförder Corona-Hilfsorganisation: Kostenlose Tests am Ostersonnabend

Die Eckernförder Corona-Hilfsorganisation bietet Ostersonnabend Corona-Schnelltests in der Pestalozzischule an.

Eckernförde | Das Corona-Virus entwickelt sich weiter, mutiert und infiziert immer mehr Menschen. Die Inzidenzwerte steigen, gleichzeitig fiebern alle den Lockerungen entgegen. Für größtmögliche Sicherheit sorgen in diesen Zeit nur möglichst schnelle Impfungen und verlässliche Antigen-Tests, die in wenigen Minuten zeigen, ob man infiziert ist und in Quarantäne muss...

