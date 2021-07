Frauenberatung in Eckernförde : Hier gibt es Hilfe für Frauen bei häuslicher Gewalt oder in Lebenskrisen

Es ist für viele kaum vorstellbar - aber es gibt sie: die Gewalt gegen Frauen in ihrem Zuhause. Die Mitarbeiterinnen der !Via Frauenberatung bieten Unterstützung jetzt auch in einem speziellen Online-Angebot an.

Eckernförde | Frauen und Mädchen sind in unserer Gesellschaft Krisensituationen, häuslicher Gewalt und bei Schwangerschaftskonflikten nicht schutzlos ausgeliefert, denn es gibt Hilfsangebote. Eine der wichtigsten Anlaufstellen für Frauen, die sich bedroht fühlen oder Probleme in der Partnerschaft haben, ist die !Via Frauenberatung Eckernförde in der Langebrückstraß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.