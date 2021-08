Neues Krippenangebot in Kosel : Im Kindernest können sich U3-Kinder jetzt wohlfühlen

Ab sofort stehen in Kosel fünf neue Krippenplätze in der Alten Schule zur Verfügung. Die Gemeinde hat die Räume dafür für rund 40.000 Euro hergerichtet. Der Verein Pädiko betreibt die Krippe im Auftrag der Kommune.

Kosel | Rund ein Jahr, nachdem sich im Juli 2020 zahlreich junge Mütter für zusätzliche Krippenplätze für U3-Kinder in Kosel stark machten, konnte in dieser Woche eine institutionelle Tagespflegegruppe in Regie des Vereins Pädiko den Betrieb des „Koseler Kindernests“ aufnehmen. In der Alten Schule hat die Gemeinde für den externen Anbieter für rund 40.000 Euro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.