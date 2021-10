Eckernförde : Konzertreihe nimmt mit Beethoven-Septett wieder Spielbetrieb auf

Eineinhalb Jahre hat die Corona-Pandemie das kulturelle Leben nahezu lahmgelegt, doch jetzt geht es wieder los: Die Konzertreihe beginnt am Montag, 1. November, in der Stadthalle wieder mit dem Spielbetrieb.

Eckernförde | Den ersten Konzertabend der Saison bestreitet das Beethoven-Septett mit sieben an ihrem jeweiligen Instrument führenden Solisten und Kammermusikern am Montag, 1. November, in der Stadthalle. Zum Septett gehören Sebastian Manz (Klarinette), Dag Jensen (Fagott), Felix Klieser (Horn), Franziska Hölscher (Violine), Jano Lisboa (Viola), Tanja Tetzlaff (Vio...

