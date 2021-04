Wichtiger Kulturträger : Konzertreihe Eckernförde fiebert Neustart in der Stadthalle unter Corona-Bedingungen entgegen

Die anhaltende Corona-Pandemie hat der Konzertreihe schwer zugesetzt. Aber die Planungen für die Saison 2021/22 laufen.

Eckernförde | Die Konzertreihe Eckernförde ist einer der wichtigsten Kulturträger im Ostseebad. Die sechs bis sieben hochkarätigen Konzerte in der Stadthalle sowie vereinzelte Sonderveranstaltungen beispielsweise in der St.-Nicolai-Kirche zählten zu den musikalischen und kulturellen Höhenpunkten in Eckernförde. Zwei Ereignisse haben die erfolgreiche Konzertreihe vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.