Eckernförde : Konzert von Reflexion K wird wegen Corona ins Rendsburger Nordkolleg verschoben

Das Nordkolleg wurde als kulturelles Modellprojekt ausgewählt und erlaubt Konzerte unter strengen Corona-Bedingungen.

Eckernförde | Das für den 23. April geplante Konzert „Gestade in Fernen – Poesie in Klängen“ des Ensemble Reflexion K im Schleswig-Holsteinischen Künstlerhaus kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, wird aber am Donnerstag, 29. April, um 19.30 Uhr im Nordkolleg in Rendsburg (Am Gerhardshain 44) nachgeholt. Das Nordkolleg wurde als kulturelles Modellpro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.