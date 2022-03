Loose : Kommt der neue Kindergarten in die ehemalige Kapelle?

Bevor die Gemeinde einen Kita-Neubau für über eine halbe Millionen Euro beschließt, werden Alternativen geprüft. Vom Bau von seniorengerechten Wohnungen im Neubaugebiet nimmt Loose aufgrund extrem hoher Kosten Abstand.

Loose | Betreuungsplätze für Kinder U3 und Ü3 werden derzeit in vielen Gemeinden in Schwansen benötigt. Das ist auch in Loose nicht anders. Dort gilt es nun für die Gemeindevertreter und Bürgermeister Gerd Feige, abzuwägen zwischen einem Anbau am Kindergarten oder einer Umnutzung und einem Ausbau der von der Kommune im März erworbenen Immobilie der ehemaligen...

