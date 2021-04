Kommentar : Weiter so

Viele Menschen lassen sich testen, die Infektionszahlen bleiben niedrig - das macht Hoffnung für die nächsten Wochen.

Eckernförde | Deutschland begeistert sich gerade an Eckernförde. Der einzigen Stadt, in der Urlaub möglich ist. Bundesweit läuft das in den Medien. Nach mehr als einer Woche und 5412 Testungen gibt es drei Positiv-Fälle, alle aus Eckernförde. Seit dem 22. April ist keine gemessene Neuinfektion hinzugekommen, die Inzidenz liegt deutlich unter 40 – das ist ein erster...

