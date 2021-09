Marinestützpunkt Eckernförde : Kommandeur Oliver Wellinger geht in Elternzeit, Fregattenkapitän Olaf Oertel übernimmt

Der scheidende Kommandeur des Marinestützpunkts Eckernförde hat den Ausbau der Infrastruktur und die Corona-Pandemie als beherrschende Themen bezeichnet. Leitender Schiffsingenieur der Fregatte F125 neuer Kommandeur.

Eckernförde | Fregattenkapitän Oliver Wellinger (39) hat am Dienstag das Kommando über den Marinestützpunkt Eckernförde an Fregattenkapitän Olaf Oertel (41) übergeben. Das Zeremoniell leitete der neue Kommandeur der Einsatzflottille 1, Flottillenadmiral Henning Faltin (54). Es gab zwei beherrschende Themen in meiner Zeit als Kommandeur des Stützpunkts Eckernförde...

